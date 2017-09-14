«Многонациональная Грузия» против дискриминационной инициативы

14.09.2017 20:49 Гражданское движение "Многонациональная Грузия" отзывается на инициативу члена фракции "Альянса патриотов" Эмзара Квициани о внесении поправки к органическому закону Грузии "О гражданстве Грузии".



"Согласно законопроекту, представленному в парламент 5 сентября текущего года, авторы предлагают отразить в законе следующую запись: "Этнический грузин-лицо, которое носит грузинскую фамилию, и считает себя грузином". "Многонациональная Грузия" категорически не согласна с данной инициативой и считает, что она направлена на сегрегацию общества по этническому признаку, что в такой многоэтнической стране, как Грузия, содержит дополнительные риски разжигания раздора между этносами"- говорится в заявлении "Многонациональной Грузии".



"В то же время следует отметить, что Грузия в настоящее время находится в предвыборной фазе, а опыт нашей организации явствует, что для сбора политических очков в предвыборный период, как само заявление, так и в последующей полемике вокруг темы политики активно используют межэтническую тематику в дискриминационном контексте. С учетом вышеизложенных фактов "Многонациональная Грузия" объявляет мораторий, и с этих пор воздерживается от участия в дискуссиях вокруг подобных вопросов. В связи с этим, и другими возможными фактами подчеркиваем, что после официального объявления результатов выборов местного самоуправления 2017 года, оппозиция полноценно отреагирует"- говорится в заявлении.



"А также призываем все избирательные субъекты, и политиков, проявить осторожность, и воздержаться от таких заявлений, которые негативно влияют на избирательную среду, и содействуют разделению электората по разным признакам в дискриминационном контексте"- сказано в заявлении "Многонациональной Грузии".



















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