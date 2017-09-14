Давиду Сакварелидзе предъявили подозрение в организации переправы группы лиц через границу

14.09.2017 21:49 Сотрудники полиции зачитали подозрение экс-заместителю Генерального прокурора Украины, соратнику Михеила Саакашвили, Давиду Сакварелидзе в организации незаконного переправления группы лиц через государственную границу. Об этом говорится в прямой трансляции которая велась на странице Давида Сакварелидзе в facebook.



Его подозревают по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч.2 ст.342 (сопротивление представителю правоохранительных органов).



В подозрении говорится, что Сакварелидзе «при сговоре с группой лиц организовал незаконную переправку группы лиц через границу», в том числе и иностранных граждан.



Сотрудники полиции пригласили его в отделение полиции для дачи показаний. Политик пообещал явится в отделение 18 сентября в 10 часов утра.



Сакварелидзе говорит, что полицейские не могут объяснить через границу какой страны он организовал переправу.



Напомним, что 10 сентября лишенный гражданства Саакашвили вернулся в Украину через пункт пропуска «Шегини». Политика провели на территорию Украины в «коробочке» его сторонники, которые прорвали оцепление правоохранительных органов.















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