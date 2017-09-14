Саакашвили поддержал инициативу о роспуске Рады и законе об импичменте

14.09.2017 21:57 Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили поддержал идею внефракционного депутата Евгения Мураева о необходимости провести досрочные парламентские выборы. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.



Так, Мураев считает, что президента Петра Порошенко надо отстранить от власти законным путем - через процедуру импичмента, а затем объявить досрочные президентские выборы.



"Я понимаю одну вещь - президент боится этого объединения. У него и так рекордно низкий рейтинг. Я еще раз говорю, каждая ошибка, которую он будет делать, будет растить вот это наше объединение". Мураев вспомнил о существовании движения "Украина без Кучмы" и по аналогии предложил создать движение "Украина без Порошенко", – отметил нардеп.



В свою очередь Саакашвили согласился с тем, что президент и нынешняя коалиция не уйдут от власти добровольно.



"Я совершенно согласен, что эти сами никуда уходить не собираются, это абсолютно правильно. Я не верю, что одним президентом дело ограничится, я думаю, что нам нужно 300 нормальных людей найти в парламент", – сказал политик.



По его мнению, необходимо создать условия, чтобы нынешняя власть ушла на выборы. Бывший президент Грузии заявил, что планирует объехать регионы, собрать все чаяния народа, а затем "мы с этими претензиями приедем в Киев и выскажем эти претензии власти. Мы назначим какое-то число, мы будем добиваться, естественно, выборов".















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