17 стран выступили за отстранение России от Олимпиады-2018

14.09.2017 23:06 Национальные антидопинговые агентства 17 стран, которые входят в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), обратились к Международному олимпийскому комитету с призывом отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018, которая пройдет в Пхенчхане, из-за допинг-скандала.



"У нас есть серьезные опасения по поводу того, что Олимпиада-2018 будет чистой, так как огромное количество улик применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи не были расследованы в полной мере, а также в связи с недостаточными результатами тестирования российских атлетов за последние четыре года. Ведущие спортсмены и спортивные организации страны не должны быть делегированы на Олимпиаду, если они преднамеренно нарушают правила и грабят чистых спортсменов", - приводит слова заявления членов NADO The Guardian.



"МОК необходимо перестать пинать пустую банку по дороге и немедленно прийти к серьезным действиям. Невозможность быстро исследовать все индивидуальные допинговые истории российских спортсменов ставит под угрозу чистоту Олимпиады-2018 для чистых атлетов со всего мира", - также говорится в заявлении.



Отметим, что с обращением к МОК выступили главы национальных антидопинговых агентств Великобритании, Канады, США, Франции, Германии, Нидерландов, Японии, Австралии и ряда других стран.















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