Ираклий Петриашвили переизбран председателем Объединенных профсоюзов Грузии

14.09.2017 23:23 Делегаты 13-го съезда профсоюзов Грузии в четвертый раз переизбрали Ираклия Петриашвили председателем Объединенных профсоюзов, сообщает Первый канал Общественного вещателя.



Кандидатура Петриашвили была поддержана 139 голосами. Всего в голосовании принимали участие 203 делегата от различных профсоюзов Грузии.



На пост председателя Объединенных профсоюзов Грузии претендовали также председатель профсоюза энергетиков Амиран Зенаишвили и председатель профсоюза деятелей искусства Давид Окиташвили. Последний незадолго до начала голосования снял свою кандидатуру.



Комментируя итоги голосования, Петриашвили заявил, что они являются доказательством существования в Грузии здорового гражданского общества.



«Эти люди многое перенесли и оценили труд и вклад, сделанный мной и моей семьей», — сказал Петриашвили после победы.



Между тем, снявший свою кандидатуру Давид Окиташвили заявил, что выборы были несправедливыми.



«Я заранее сказал, что Петриашвили выиграет, так как вся законодательная база профсоюзов подстроена под него. Тут все его родственники, жена, зять, племянники. Я буду бороться до конца, но в этом фарсе я участвовать не намерен, поэтому и снял свою кандидатуру», — сказал Окиташвили журналистам.



До начала съезда между основными кандидатами на пост председателя профсоюзов разразился серьезный конфликт. Ираклий Петриашвили обвинил власти Грузии в том, что они при помощи Окиташвили пытаются снизить активность профсоюзов. Сам Окиташвили эти обвинения опроверг, заявив, что не действует по указанию власти.



Объединенные профсоюзы Грузии были созданы в 1998 году. Их целью является способствование улучшению условий труда, создание среды свободной от дискриминации и защита гендерного равноправия.















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