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Порошенко уже давно хотел с нами расправиться - Сакварелидзе


14.09.2017   23:34
Бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе заявил, что после получения подозрения намерен продолжать делать то, из-за чего его подозревают. Такое заявление он сделал в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

"Порошенко уже давно хотел с нами расправиться. Сначала он грозился отправить нас в Грузию, потом забрать гражданство, затем - не пускать в страну какое-то время", - заявил политик.

Он назвал объявленное ему подозрение "Приветом от Порошенко и Луценко". При этом Сакварелидзе подчеркнул, что у генпрокурора Юрия Луценко "короткая память".

"Он забыл, что сам был политическим заключенным. Он движется по пути Пшонки!", - заявил политик.

Отвечая на вопрос о его действиях в случае обвинения, Сакварелидзе сказал:

"Юрий Витальевич Луценко сам знает, что в тюрьме есть две двери - одна на вход, другая - на выход. Это нас не пугает".






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