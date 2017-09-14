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Паату Бурчуладзе обвиняют в финансовых махинациях


14.09.2017   23:44
Вице-президент "Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов" Андрия Гвидиани подал в прокуратуру иск о финансовых нарушениях в благотворительном фонде Пааты Бурчуладзе "Иавнана".

По заявлению Андрия Гвидиани, прокуратура должна выяснить, с какой целью тратились миллионы лари, которые грузинское общество в течение ряда лет доверяло фронду "Иавнана", и его основателю Паате Бурчуладзе для того, чтобы помочь нуждающемуся населению.

"Исходя из высокого общественного интереса необходимо, чтобы прокуратура провела быстрое, объективное, эффективное расследование в связи с деятельностью фонда "Иавнана", и его основателя Пааты Бурчуладзе, в связи с возможным мошенничеством, присвоением, и хищением средств, обращаюсь к прокуратуре расследовать данный вопрос"- заявил Андрия Гвидиани.

В сюжете, подготовленном интернет телевидением PosTV, Паата Бурчуладзе и фонд "Иавнана" обвиняются в хищении миллионов лари, мобилизованных для благотворительности.

Согласно сюжету, в течение последних лет только из ящиков для пожертвования фонд вместо официально оформленного одного миллиона лари должен был получить более 13 миллионов лари дохода, судьба которых до сих пор не известна. Из фильма выясняется, что для покупки непригодных для проживания квартир и домов "Иавнана" в целом потратила всего 820 000 лари, а в виде зарплаты сотрудников выдала вдвое больше- 1 760 000 лари.







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