Прокуратура не исключает начало расследования против Пааты Бурчуладзе

14.09.2017 23:55 Главная прокуратура Грузии начала изучение заявления неправительственной организации «Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов» в связи с певцом Паатой Бурчуладзе.



Как заявили агентству «IPN» в прокуратуре, если в процессе изучения заявления выявятся признаки преступления, расследование начнется.



«Указанное заявление внесено в прокуратуру. В настоящее время оно изучается. Если в процессе изучения заявления выявятся признаки преступления, мы начнем расследование», - заявили в прокуратуре.



Как известно «Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов» призывает прокуратуру заинтересоваться деятельностью благотворительного фонда Пааты Бурчуладзе – «Иавнана». Как заявил представитель (АМФБ) Андрия Гвидиани, в максимально сжатые сроки должно быть выяснено на какие цели тратились из фонда миллионы лари.















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