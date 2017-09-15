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Квирикашвили: Порой мне кажется, что в Грузии лучше быть тамадой, чем премьер-министром


15.09.2017   11:39
"Нам действительно дана уникальная возможность, представить страну древнейшей культуры - Грузию, у которой 8 000 летняя история виноделия"- завил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на обеде в Центре всемирной цивилизации вина.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что грузинская культура пронизана элементами виноделия.

"Это великолепная возможность для нас, и прежде всего, должен сказать вам большое спасибо за участие в действительно историческом событии для Грузии. Я имею в виду проведение мероприятия, посвященного колыбели виноделия - Грузии в цитадели виноделия - Бордо.

Это действительно уникальная возможность для нас, чтобы представить страну древнейшей культуры - Грузию, у которой 8 000 летняя история виноделия. Часто говорят, что у грузин в венах вместо крови кипит вино. Должен отметить, что грузинская культура пронизана элементами виноделия. Вино встречается везде, в музыке, поэзии, фресках, грузинских орнаментах"- заявил Георгий Квирикашвили.

По его же словам, тот факт, что в Бордо выставлен квеври- исторический глиняный сосуд, используемый для настаивания вина, является отзвуком многовековой мечты грузин.

ЮНЕСКО признала квеври, и внесла его в список нематериального культурного наследия человечества. А для Грузин квеври означает гораздо больше.

Кроме того грузинский стол - это еще один чисто грузинский вид социального сосуществования. Он состоит из четырех главных компонентов: блюда, вино, песня, и тост.

Тамада глава любого стола. За столом соблюдается строго прописанная последовательность и порядок тостов. Грузины иногда лучше соблюдают правила застолья, нежели дорожного движения. Поэтому порой мне кажется, что в Грузии лучше быть тамадой, чем премьер-министром.

Должен сказать, что грузины пьют вино не только в этой жизни, но и после нее - в результате археологических раскопок в древних погребениях обнаружено большое количество посуды для вина.

Так что я рад пригласить вас в нашу страну. Грузины один из древнейших христианских народов в мире. Одна из причин, почему они так преданы своей религии, это то, что вино является основным компонентом причастия.

Позвольте мне пригласить вас в Грузию, чтобы вы отведали грузинское вино, как значительную часть национальной идентичности Грузии"- отметил премьер-министр Георгий Квирикашвили.







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