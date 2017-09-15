Грузия занимает одно из последних мест в международном рейтинге благотворительности

15.09.2017 12:28 В международном рейтинге благотворительности, Грузия занимает 4-е место с конца, и это означает, что в стране практически не тратят денег на помощь нуждающимся –пишет газета «Резонанс».



Исследование, проведенное Британским благотворительным фондов, коснулось 139 стран, и Грузия среди них заняла 135-е место. Что касается стран региона, они хоть и обогнали Грузию, но при этом у них ситуация ненамного лучше – Армения занимает в рейтинге 122-е место, Азербайджан 126-е, Россия – 124-е.



По соседству с Грузией места в рейтинге заняли Камбоджа (134) и Марокко (136).



При этом, если принимать во внимание компонент рейтинга, касающийся помощи незнакомым людям, то тут Грузия занимает 113-е место, в компоненте денежных пожертвования – 137-е, по включенности волонтеров – 124-е.



В аналогичном рейтинге 2016 года, Грузия заняла 120-е место из 140 стран, и опережала Россию, Литву, и Азербайджан.



По мнению психолога Рамаза Сакварелидзе, низкие результаты Грузии объясняются тем, что компоненты рейтинга полностью отражают европейские ценности и не учитывают местную специфику.



«К примеру, на Западе благотворительностью считается помощь инвалидам, а помощь в восстановлении культурных ценностей - почти нигде не фигурирует. При том, что в Грузии восстановление культурных ценностей имеет больший вес, чем помощь конкретным людям. Хотя в последнее время в Грузии заметно выросло европейское влияние. Например, мы сейчас все чаще видим на улице людей в колясках, и это - прямое западное влияние. Чем оно будет больше, тем ближе будет Грузия к европейским стандартам, в том числе и в вопросах благотворительности» - заявил он.



По его словам, следует также учитывать, что в развитых странах благотворительность поощряется государством.



«В этом вопросе очень большое значение имеет законодательство, так как на Западе оно всячески поощряет благотворительность. У нас пока этого нет, соответственно, у бизнеса нет прямого интереса к меценатству. Скорее всего, пока законодательство не будет ориентировано на развитие благотворительности, в Грузии она не примет большого масштаба. Конечно, стимулирование благотворительности связано с освобождением от налогов, и бизнес получает от этого выгоду, но это лучший способ заинтересовать предпринимателей и показать обществу, что помогать людям – это хорошо» - считает он.















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