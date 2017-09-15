Георгий Квирикашвили выступит на Генеральной ассамблее ООН

15.09.2017 13:58 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступит с речью в Генеральной ассамблее ООН 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.



Грузинская делегация во главе с премьером посетит Нью-Йорк для участия в 72-й сессии 18-22 сентября. В рамках рабочего визита Квирикашвили проведет двухсторонние встречи на высоком уровне.



Премьер-министр также обратится к участникам мероприятия организации Открытое правительство (OGP), на которой Грузия примет председательство от Франции на один год.



«Впервые в истории OGP Грузия стала председателем организации (инициативы), состоящей из 75 стран. Мероприятие OGP высокого уровня состоится в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН», — отмечено в сообщении.



72-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 12 сентября. С 19 по 25 сентября состоится общеполитическая дискуссия высокого уровня, для участия в которой соберутся главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств. В это же время в штаб-квартире ООН пройдут тематические заседания и несколько сотен двусторонних встреч.



В ближайшие две недели с трибуны ООН выступят лидеры 193 стран-членов организации, а также представители Палестины и Ватикана, имеющих статус государства-наблюдателя, и ЕС.



Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/premer-ministr-gruzii-vystupit-na-generalnoj-assamblee-oon/#t20c















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