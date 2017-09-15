|
Георгий Квирикашвили выступит на Генеральной ассамблее ООН
15.09.2017 13:58
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступит с речью в Генеральной ассамблее ООН 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
Грузинская делегация во главе с премьером посетит Нью-Йорк для участия в 72-й сессии 18-22 сентября. В рамках рабочего визита Квирикашвили проведет двухсторонние встречи на высоком уровне.
Премьер-министр также обратится к участникам мероприятия организации Открытое правительство (OGP), на которой Грузия примет председательство от Франции на один год.
«Впервые в истории OGP Грузия стала председателем организации (инициативы), состоящей из 75 стран. Мероприятие OGP высокого уровня состоится в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН», — отмечено в сообщении.
72-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 12 сентября. С 19 по 25 сентября состоится общеполитическая дискуссия высокого уровня, для участия в которой соберутся главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств. В это же время в штаб-квартире ООН пройдут тематические заседания и несколько сотен двусторонних встреч.
В ближайшие две недели с трибуны ООН выступят лидеры 193 стран-членов организации, а также представители Палестины и Ватикана, имеющих статус государства-наблюдателя, и ЕС.
Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/premer-ministr-gruzii-vystupit-na-generalnoj-assamblee-oon/#t20c
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна