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Резолюцию в поддержку Грузии примет и Сенат США


15.09.2017   16:07
Вслед за Конгрессом Соединенных Штатов, резолюцию с выражением поддержки территориальной целостности Грузии собирается принять и Сенат США. По информации пресс-службы парламента Грузии, этот вопрос парламентская делегация обсуждает в ходе визита в Вашингтон, где проводит встречи с американскими сенаторами.

Вопрос территориальной целостности Грузии и необходимости ее поддержки международными партнерами обсуждался 15 сентября на встрече грузинской делегации с сенатором Кори Гарднером.

Как заявила после встречи руководитель парламентской делегации Грузии, первый вице-спикер Тамар Чугошвили, важно, чтобы этот документ поддержали в Сенате обе партии.

«Наша главная задача — чтобы сенаторы поддержали резолюцию о территориальной целостности Грузии. Аналогичную резолюцию уже приняла Палата представителей Конгресса, и сейчас важно, чтобы этот документ поддержал Сенат, чтобы его поддержали как республиканцы, так и демократы», — заявила Чугошвили.

По ее словам, на встречах с грузинскими депутатами сенаторы пообещали, что заинтересуются этим вопросом.

«Я очень надеюсь, что этот документ получит поддержку. Для нас принятие такого документа будет иметь очень большое значение», — подчеркнула Чугошвили.






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