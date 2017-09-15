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В Италии встречаются члены парламента Грузии, Молдовы, и Украины
15.09.2017 16:45
С целью подготовки будущего саммита Восточного партнерства, и планирования совместных активностей в Италии, на озере Комо, встречаются представители парламента трех стран, Грузии, Молдовы, и Украины.
В парламенте "Интерпрессньюс" заявили, что мероприятием руководят председатель парламентского комитета интеграции с Европой Тамар Хулордава, и первый заместитель Ирина Пруидзе, вместе с организацией, поддерживающей платформу сотрудничества, "Фонд Конрада Аденауэра".
"Для участия в мероприятии также приглашены члены европейского парламента и эксперты ведущих европейских аналитических центров. В заключении встречи будет принят совместный политический документ "Коммюнике Комо".
Платформа "инициатива межпарламентского сотрудничества", созданная парламентским комитетом интеграции Грузии с Европой, содействует странам Восточного партнерства (Молдова, Грузия, Украина) в близком сотрудничестве трех ассоциированных стран, и обеспечивает улучшенную координацию между ними для осуществления договора Ассоциации, оформленного с Евросоюзом.
В рамках инициативы уже состоялись немало важных мероприятий, и были изданы совместные декларации"- говорится в информации парламента.
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