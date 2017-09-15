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Суд приостановил экстрадицию брата Саакашвили - Рух нових сил


15.09.2017   16:52
Печерский райсуд Киева приостановил действие решения миграционной службы о принудительном возвращении из Украины брата Михеила Саакашвили Давида. Об этом сообщает пресс-служба партии Рух нових сил.

Печерский суд открыл производство по административному делу по иску Давида Саакашвили об отмене решения о его принудительном возвращении из Украины, сообщили в пресс-службе партии.

Рассмотрение дела назначено на 19 сентября 2017.

"Истребовать у Печерского районного отдела Главного управления государственной миграционной службы в городе Киеве материалы, послужившие основанием для принятия решения о принудительном возвращении Давида Саакашвили, гражданина Грузии, 1973 года, в страну происхождения или третью страну", - цитируют в партии постановление суда.

"Другим постановлением суд остановил действие решения Печерского районного отдела Государственной миграционной службы от 2 сентября 2017 о принудительном возвращении из Украины гражданина Грузии Давида Саакашвили до 17 сентября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе партии напомнили, брата Саакашвили задержали в Киеве 2 сентября у дома, где он проживает.

Давид Саакашвили сообщил, что к нему подошли сотрудники полиции и попросили сесть в машину, сказав, что его повезут на встречу к Авакову. Вместо этого его отвезли в миграционную службу. Позже в полиции пояснили, что задержали Саакашвили из-за того, что его разрешение на временное проживание недействительно, и он должен покинуть Украину.






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