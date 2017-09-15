7 депутатов будут просить отдать Сакарелидзе на поруки

15.09.2017 16:54 Депутат Верховной Рады Егор Соболев прилетел во Львов, чтобы просить суд отдать ему на поруки Давида Сакварелидзе. Об этом он сообщил в facebook.



"Срочно прилетел во Львов просить суд отдать мне на поруки David Sakvarelidze. Он не Николай Мартыненко с Аваковым и Яценюком в друзьях, влиять на следствие не может. И бежать тоже не собирается", - написал Соболев.



Он отметил, что суд хотят перенести на 18 сентября.



"Но суд хотят перенести на понедельник. Что может быть нарушением 72-часового срока на рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения. Советуемся", - написал Соболев.



Он отметил, что хочет брать Сакварелидзе на поруки, потому что последний является его другом.



"Но прежде всего мы здесь в интересах всех людей, которые выступают против возвращения государства Януковича. За свои действия Давид должен ответить в строгом соответствии с Законом. Так же как и генерал Пограничной службы, который отказывался проверить документы во время событий на Шегини и, если он действительно верил в минирование, эвакуировать людей в безопасное место и проверить паспорта там", - написал Соболев.



Он отметил, что ответить по закону должны также организаторы блокировки поезда в Перемышле и Мартыненко, которого суд отпустил на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта".



Сейчас во Львов прибыли также нардепы Юрий Деревянко, Владимир Парасюк, Елена Шкрум, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, Иван Крулько.





В 15:30 они планируют пойти к председателю Галицкого суда во Львове с ходатайством адвокатов безотлагательно назначить суд об избрании меры пресечения в отношении Сакварелидзе.



По словам пресс-секретаря "Руха нових сил" Марьяны Почтар, все они готовы брать Сакварелидзе на поруки.















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