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Запад ошибся, не ответив на агрессию РФ против Грузии – Кэмерон


15.09.2017   16:58
Страны Запада совершили ошибку, когда по большому счету закрыли глаза на российскую интервенцию в Грузию в 2008 году: это дало понять России, что "можно идти дальше", и привело в итоге к нападению государства-агрессора на Украину. Такое мнение выразил на 14-м ежегодном форуме Ялтинская европейская стратегия в Киеве бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Я думаю, мы совершили ошибку, не ответив на ситуацию в Грузии (вторжение России в Грузию 2008 года, - ред.). Это дало России понять, что она может идти дальше", - заявил он.

По его словам, "нужно перезапустить" минский процесс. При этом Кэмерон не сказал, что конкретно для этого нужно сделать.

Собеседник Кэмерона по панельной дискуссии, экс-госсекретарь США Джон Керри, считает, что на саммите НАТО в Уэльсе осенью 2014 года, когда блок рассматривал ситуацию с оккупацией Россией Крымского полуострова и войной в Донбассе, Москве послали "четкий сигнал".

"Мы приняли решение и четко дали понять: цена за такие действия будет экстремально высокой, особенно если Россия продолжит экскалацию", - сказал он, добавив, что уровень лжи и пропаганды из Кремля, а также захват Крыма стали "неожиданностью" для Запада.

Вместе с тем, Керри признался, что его "очень разочаровывает" вялотекущий минский процесс. По его словам, позицию США по мирному урегулированию он "неоднократно" описал президенту РФ Владимиру Путину, однако пока что желаемого результата это не принесло.






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