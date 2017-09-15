Украина не может выдать Саакашвили Грузии - адвокат

15.09.2017 17:03 Лидера политической партии "Движение новых сил", бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили невозможно экстрадировать в Грузию. Об этом заявил его адвокат Маркиян Галабала."Его невозможно экстрадировать, поскольку человек без гражданства, к этому проживала и продолжает проживать в Украине не может быть выдана другой стране", - сказал господин Галабала "Украинские новости".



По его словам, это предусмотрено украинским законодательством.



1 сентября прокуратура Грузии снова обратилась к украинской стороне с ходатайством о задержании и экстрадиции Саакашвили. Сейчас, по словам министра юстиции Теи Цулукиани, грузинская сторона ждет решения Киева.



Это не первая попытка Тбилиси добиться экстрадиции Саакашвили. Грузия уже дважды обращалась в Киев, но раньше получала отказ от украинской стороны.



Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что сейчас грузинские документы проверяет генеральная прокуратура Украины.



"Когда эти процедуры будут выполнены, мы будем принимать соответствующие решения в строгом соответствии с украинским законодательством и международным правом", - заявил г-н Петренко.



На "первой родине" Саакашвили обвиняют по четырем уголовным делам о злоупотреблении властью во время его пребывания на посту президента Грузии. Сам политик называет выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.



Президент Петр Порошенко ранее подписал приказ о лишении бывшего губернатора Одесской области украинского гражданства.















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