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Украина не может выдать Саакашвили Грузии - адвокат


15.09.2017   17:03
Лидера политической партии "Движение новых сил", бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили невозможно экстрадировать в Грузию. Об этом заявил его адвокат Маркиян Галабала."Его невозможно экстрадировать, поскольку человек без гражданства, к этому проживала и продолжает проживать в Украине не может быть выдана другой стране", - сказал господин Галабала "Украинские новости".

По его словам, это предусмотрено украинским законодательством.

1 сентября прокуратура Грузии снова обратилась к украинской стороне с ходатайством о задержании и экстрадиции Саакашвили. Сейчас, по словам министра юстиции Теи Цулукиани, грузинская сторона ждет решения Киева.

Это не первая попытка Тбилиси добиться экстрадиции Саакашвили. Грузия уже дважды обращалась в Киев, но раньше получала отказ от украинской стороны.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что сейчас грузинские документы проверяет генеральная прокуратура Украины.

"Когда эти процедуры будут выполнены, мы будем принимать соответствующие решения в строгом соответствии с украинским законодательством и международным правом", - заявил г-н Петренко.

На "первой родине" Саакашвили обвиняют по четырем уголовным делам о злоупотреблении властью во время его пребывания на посту президента Грузии. Сам политик называет выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

Президент Петр Порошенко ранее подписал приказ о лишении бывшего губернатора Одесской области украинского гражданства.






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