Мэр Тбилиси, возможно, продолжит деятельность в НКРЭГ

15.09.2017 18:17 Экс-мэр Тбилиси Давид Нармания возможно, продолжит деятельность в Национальной комиссии регулирования энергетики и водоснабжения Грузии.



По информации "Интерпрессньюс", в правящей команде в связи с будущей деятельностью Нармания на данном этапе рассматривается вопрос избрания его членом НКРЭГ.



По неофициальной информации, Нармания рассматривается на пост председателя НКРЭ, но с другой стороны следует отметить, что у действующего председателя комиссии Ирины Милорава, которая выполняет шестилетнее полномочие с сентября 2013 года, срок деятельности истекает в 2019 году.



Согласно законодательству, членов комиссии, которых представляет законодательному органу президент по согласию правительства, избирает парламент.



Касательно вопроса выбора председателя комиссии, парламент избирает председателем НКРЭ одного из членов комиссии, которого также предлагает законодателям президент по согласованию с правительством.



В настоящем в НКРЭ, состав которого определен из пяти членов, два места вакантные.



















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