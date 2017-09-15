«Республиканская партия» представила на выборы лесбиянку

15.09.2017 18:31 На выборах в местные органы самоуправления "Республиканская партия" во второй пятерке избирательного списка городского совета Тбилиси представила ЛГБТ активистку Нино Болквадзе.



"Необходимо, чтобы в политике появились лесбийки, геи, бисексуалы, трансгендеры, поскольку они лучше всех знают вопросы и проблемы, беспокоящие их. Они смогут продвинуть и адвокатировать эти проблемы на том уровне, где принимаются решения. Это абсолютно необходимо для общества, потому как это будет безопасностью всех, поскольку создание угрозы жизни человека по какому-либо признаку подразумевает, что завтра будут нарушены права любого человека, любого гражданина"- заявила Нино Болквадзе.



По словам председателя "Республиканской партии" Хатуны Самнидзе, видения Болквадзе совпадают с видениями партии.



"Мы гордимся тем, что она доверяет "Республиканской партии". Она видит Тбилиси, как безопасный город, и будет работать в городском совете в этом направлении"- говорят в партии.



Следует отметить, юрист Нино Болквадзе откровенно фиксирует, что она принадлежит ЛГБТ группе.



















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