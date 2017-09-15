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Томас Маркерт: Нам сказали, что в текст конституционной реформы, возможно, войдут изменения


15.09.2017   20:42
По заявлению секретаря Венецианской комиссии Томаса Маркерта, в проект конституционной реформы могут войти изменения.

Как отметил Маркерт, информация о том, что в текст войдут изменения, у него от грузинской стороны.

«Как известно, в третьем чтении в законопроект могут вноситься только редакционные поправки, но нам сказали, что в текст, возможно, войдут изменения», - заявил Маркерт.

Что касается предварительной версии заключения Венецианской комиссии по поводу конституционных изменений, которая должна быть опубликова 22 сентября, по словам Томаса Маркерта, важно, чтобы парламентское большинство учло доводы комиссии.

«Проект наших соображений опубликуем 22 сентября. На данном этапе я не могу говорить, о чем конкретно будет сказано в документе, однако важно, чтобы со стороны парламентского большинства были учтены доводы комиссии», - отметил Томас Маркерт.






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