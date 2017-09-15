Оппозиция призвала правительство Грузии сократить свои доходы

15.09.2017 22:32 Парламентская оппозиция призывает правительство Грузии сократить на 20% собственные доходы и бюрократические расходы, а высвободившиеся за счет этого суммы направить на повышение пенсий или на уменьшение налогового бремени.



С таким предложением на заседании парламентского меньшинства 15 сентября выступил депутат от «Европейской Грузии» Гига Бокерия. На этом заседании заместитель министра финансов Георгий Какауридзе представил депутатам отчет о выполнении государственного бюджета за шесть месяцев текущего года.



Выступление представителя Минфина вызвало у оппозиционных депутатов жестко негативную реакцию, которую выразил в своем ответном обращении Бокерия.



«Скажите откровенно, если стране будет очень трудно, готовы ли вы получать на 20% ниже дохода, чем сейчас? Готовы ли члены вашего правительства сделать то же самое? А высвободившиеся суммы направить на повышение пенсий — на 50 лари — или на сокращение налогов?», — несколько раз повторил Бокерия свой вопрос заместителю министра.



Слова Георгия Какауридзе о том, что лично он готов к сокращению собственных доходов, оппозиционера не удовлетворили, и он продолжил наступление на замминистра, министерство и все правительство, периодически подчеркивая, что нынешнее правительство лишь обманывает народ и направляет средства бюджета на собственные нужды.



Георгий Бокерия назвал отношение министерства финансов и всего правительства Грузии к народу и к собственным обещаниям «циничным».



Согласно данным Минфина, которые представил на заседании Какауридзе, показатель экономического роста был запланирован в размере 4%, но по данным за июль достиг 4,4%. Годовая инфляция составила 5,7%. Внешнеторговый оборот за шесть месяцев вырос на 13,5%. Доходы госбюджета за этот период превысили 4,2 млрд лари.



"Новости-Грузия"











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