Гройсман утверждает, что знает как проводить реформы

16.09.2017 14:19 По заявлению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не является вопросом правительства. Об этом он сказал на саммите YES, отвечая на вопрос модератора о том, что его правительство будет делать, когда Саакашвили вернется в Киев, передает «Украинская правда».



«Ничего... Ничего... Я не знаю, что делать в таких случаях. Я знаю, как делать реформы, строить дороги. А что делать с популистами - пусть решают украинцы», - отметил он.



«Я не увидел каких-то фундаментальных успехов, когда он был главой Одесской обладминистрации. У меня тоже есть определенные разочарования. Но вопрос гражданства стоит исключительно в юридической составляющей», - сказал премьер.



Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили вернулся в Украину с территории Польши. Саакашвили анонсировал свой приезд в Киев в следующий вторник, 19 сентября.















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