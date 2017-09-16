Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гройсман утверждает, что знает как проводить реформы


16.09.2017   14:19
По заявлению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не является вопросом правительства. Об этом он сказал на саммите YES, отвечая на вопрос модератора о том, что его правительство будет делать, когда Саакашвили вернется в Киев, передает «Украинская правда».

«Ничего... Ничего... Я не знаю, что делать в таких случаях. Я знаю, как делать реформы, строить дороги. А что делать с популистами - пусть решают украинцы», - отметил он.

«Я не увидел каких-то фундаментальных успехов, когда он был главой Одесской обладминистрации. У меня тоже есть определенные разочарования. Но вопрос гражданства стоит исключительно в юридической составляющей», - сказал премьер.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили вернулся в Украину с территории Польши. Саакашвили анонсировал свой приезд в Киев в следующий вторник, 19 сентября.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Зафиксирован рекорд посещения охраняемых территорий Грузии
Аэропорты Грузии за явнарь-август 2017 года обслужили более 2,7 млн пассажиров
Объем денежных переводов в Грузию возрос на 15,1%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На лечение абхазов и осетин Тбилиси потратил 12 миллионов лари
ТПП Абхазии сообщает об открытии официального представительства в Берлине
Правительство А/Р Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа
Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Гальском районе
Цихелашвили: МИД Грузии работает вместе с британскими партнерами по чемпионату CONIFA
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Лидер сочинских черкесов объявил голодовку
В Чечне похищены 7 человек из одной семьи
Хачатрян: Инициатива блока «Выход» о выходе Армении из ЕАЭС – важный шаг
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна