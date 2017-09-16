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Саакашвили высоко оценил аналитические способности Таруты
16.09.2017 15:23
Экс-председатель Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отметил экономический и политический анализ основателя партии "Основа" Сергея Таруты.Об этом Саакашвили заявил во время эфира на телеканале "NewsOne".
"Сергей Тарута поразительный человек, я его очень уважаю", - отметил Михеил Саакашвили.
"Я недавно читал ваши высказывания, я считаю, что ваш экономический анализ абсолютно точен, так же как и политический анализ. Ваш опыт, сам по себе, бесценный", - добавил он.
Напомним, как сообщал портал "Знай.uа", Сергей Тарута считает, что завершить войну и переломить ситуацию на Донбассе можно было бы максимум за полгода. Но для этого нужно желание украинской власти.
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