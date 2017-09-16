Саакашвили рассказал, что на самом деле произошло на границе

16.09.2017 15:25 И польские, и украинские пограничники заявляли, что нарушений в пересечении польско-украинской границы со стороны экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не было. Об этом заявил сам Саакашвили во время прямого включения из Херсона на телеканале NewsOne.



"Возле меня стоял пограничник, который год в АТО под Майорском просидел и сказал, что вообще никаких нарушений не было", - рассказал Саакашвили.



"Мы нормально прошли польскую сторону, нам проштамповали паспорта, зашли на украинскую сторону, дали паспорта, не было никаких ограничений, как здесь они сказали, что сейчас автоматчики будут стрелять, что будет взрыв. Среди людей, которые пришли на встречу, началась паника", - отметил политик.



Саакашвили также возмутился, что власть, вместо того, чтобы выявить и наказать провокаторов, найти ответственных за псеводминирование, продолжает врать.



"После всего этого они продолжают врать, они продолжают отравлять общественное мнение в Украине", - подчеркнул Саакашвили.















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