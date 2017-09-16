Альтернативный проект конституционных поправок будет опубликован на следующей неделе

16.09.2017 16:45 В рамках консультаций, проходящих по инициативе президента Грузии, парламентские и непарламентские оппозиционные партии договорились по альтернативному варианту конституционных поправок, который в начале следующей рабочей недели представят парламентскому большинству и Венецианской комиссии.



Об этом глава Администрации президента Георгий Абашишвили заявил 14 сентября, после завершения рабочей встречи с оппозиционными партиями.



«Хочу в очередной раз напомнить всем, и, в том числе, властям, что консенсус возможен. Сегодняшняя встреча была еще одним подтверждением этого и важно использовать сейчас последний шанс, последнюю возможность для спасения демократического имиджа страны», - отметил Абашишвили.



О консенсусе по конституционным поправкам рассказали также и представители оппозиционных партий.



«Мы вынесем на обозрение обществу сверенную версию и она будет представлена единственной правящей партии, которая упорно сопротивляется и пытается выкроить Конституцию под себя», - заявил представитель Единого национального движения Ника Руруа.



«Тут нет речи о консенсусе между политическими фигурами. Тут все политические стороны должны посчитаться с теми вызовами и проблемами, которые сегодня стоят перед грузинским государством. Задачей номер один является то, что в Грузи раз и навсегда должна быть обеспечена возможность смены власти мирным путем, путем выборов, на уровне Конституции», - отметил представитель Европейской Грузии Ираклий Абесадзе.



Парламентские и непарламентские оппозиционные партии 11 сентября, по инициативе президента Грузии, приступили к консультациям вокруг конституционных поправок. Это произошло после того, как правящая партия Грузинская мечта назвала «лишенным смысла» диалог с оппозицией, и, в результате, запланированные при посредничестве Венецианской комиссии переговоры были сорваны.



«Ответственность за недостижение консенсуса» в процессе конституционной реформы оппозиция возложила на власть Грузинской мечты. Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио выразил разочарование в связи со срывом переговоров.



В проекте конституционных поправок, который уже принят Парламентом в первом и втором слушаниях, основное недовольство оппозиционного спектра вызывают нормы, связанные с избирательным процессом.



Оппозиция опротестовывает перенесение срока перехода на пропорциональную избирательную систему до 2024 года и лишение партий права на формирование избирательных блоков.



Принятие конституционных поправок в третьем и окончательном слушании планируется к концу сентября.



Civil Georgia











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