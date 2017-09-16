Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Альтернативный проект конституционных поправок будет опубликован на следующей неделе


16.09.2017   16:45
В рамках консультаций, проходящих по инициативе президента Грузии, парламентские и непарламентские оппозиционные партии договорились по альтернативному варианту конституционных поправок, который в начале следующей рабочей недели представят парламентскому большинству и Венецианской комиссии.

Об этом глава Администрации президента Георгий Абашишвили заявил 14 сентября, после завершения рабочей встречи с оппозиционными партиями.

«Хочу в очередной раз напомнить всем, и, в том числе, властям, что консенсус возможен. Сегодняшняя встреча была еще одним подтверждением этого и важно использовать сейчас последний шанс, последнюю возможность для спасения демократического имиджа страны», - отметил Абашишвили.

О консенсусе по конституционным поправкам рассказали также и представители оппозиционных партий.

«Мы вынесем на обозрение обществу сверенную версию и она будет представлена единственной правящей партии, которая упорно сопротивляется и пытается выкроить Конституцию под себя», - заявил представитель Единого национального движения Ника Руруа.

«Тут нет речи о консенсусе между политическими фигурами. Тут все политические стороны должны посчитаться с теми вызовами и проблемами, которые сегодня стоят перед грузинским государством. Задачей номер один является то, что в Грузи раз и навсегда должна быть обеспечена возможность смены власти мирным путем, путем выборов, на уровне Конституции», - отметил представитель Европейской Грузии Ираклий Абесадзе.

Парламентские и непарламентские оппозиционные партии 11 сентября, по инициативе президента Грузии, приступили к консультациям вокруг конституционных поправок. Это произошло после того, как правящая партия Грузинская мечта назвала «лишенным смысла» диалог с оппозицией, и, в результате, запланированные при посредничестве Венецианской комиссии переговоры были сорваны.

«Ответственность за недостижение консенсуса» в процессе конституционной реформы оппозиция возложила на власть Грузинской мечты. Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио выразил разочарование в связи со срывом переговоров.

В проекте конституционных поправок, который уже принят Парламентом в первом и втором слушаниях, основное недовольство оппозиционного спектра вызывают нормы, связанные с избирательным процессом.

Оппозиция опротестовывает перенесение срока перехода на пропорциональную избирательную систему до 2024 года и лишение партий права на формирование избирательных блоков.

Принятие конституционных поправок в третьем и окончательном слушании планируется к концу сентября.

Civil Georgia





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Зафиксирован рекорд посещения охраняемых территорий Грузии
Аэропорты Грузии за явнарь-август 2017 года обслужили более 2,7 млн пассажиров
Объем денежных переводов в Грузию возрос на 15,1%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На лечение абхазов и осетин Тбилиси потратил 12 миллионов лари
ТПП Абхазии сообщает об открытии официального представительства в Берлине
Правительство А/Р Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа
Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Гальском районе
Цихелашвили: МИД Грузии работает вместе с британскими партнерами по чемпионату CONIFA
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Лидер сочинских черкесов объявил голодовку
В Чечне похищены 7 человек из одной семьи
Хачатрян: Инициатива блока «Выход» о выходе Армении из ЕАЭС – важный шаг
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна