Во Львове не нашлось судей, готовых рассмотреть дело Саакашвили

16.09.2017 16:50 Суд по делу, начатом после акции, во время которой экс-губернатор Одесской области и третий президент Грузии Михеил Саакашвили был переведен его сторонниками через польско-украинскую границу, может не состояться. Мостиский районный суд Львовской области, куда был направлен административный протокол о нарушении, не нашел судей для рассмотрения дела. Информацию об этом распространяет издание «Страна», в распоряжении которого оказался отчет об автоматическом распределении дел суда.



После нескольких попыток пересечь границу Украины, вечером 10 сентября Саакашвили удалось сделать это пешком, при помощи сотен своих сторонников, прорвавших кордон пограничников на небольшом пункте пропуска Шегини в 80 километрах от Львова.



В связи с произошедшим полиция Львовской области открыла уголовное производство по статьям, предусматривающим незаконное пересечение госграницы, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и хулиганство.



Мостиский районный суд должен рассмотреть протокол о незаконном пересечении границы Саакашвили в понедельник, 18 сентября. Вместе с тем, журналистам стало известно, что выносить решение по делу некому.



Из-за проводимой в Украине судебной реформы судейский корпус Мостиского суда был сокращен. На сегодняшний день в нем продолжают работать только двое судей — Юрий Кичак и Юрий Билоус. Вместе с тем, у Кичака истек 5-летний срок полномочий, а Билоус находится отпуске. Последний выйдет на работу в понедельник, однако в списке дел суда дело Саакашвили не значится.



Из-за предусмотренных регламентом процедур, рассмотрение административного протокола может затянуться на несколько недель.















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