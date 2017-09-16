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Президент Грузии собрал урожай белорусского картофеля
16.09.2017 18:58
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поделился в фейсбуке фотографиями уборки картофеля на своем приусадебном участке.
«Желаю всем урожайной осени! Используя белорусский посевной картофель, мы получили в отведенные сроки огромный урожай: из одного мешка картофеля – шесть. Спасибо друзьям!», — сказано в подписи к фотографиям.
Дом Георгия Маргвелашвили находится в получасе езды от Тбилиси, в Душетском районе, это регион Мцхета-Мтианети. Известно, что Георгий Маргвелашвили вместе с супругой Макой Чичуа увлекаются сельским хозяйством и сами возделывают сад и огород.
Картофель, который высаживает на своем участке президент Грузии – из Беларуси. Семенной материал он получает от президента Беларуси Александра Лукашенко.
Впервые о своем опыте выращивания картофеля Маргвелашвили сообщил в интервью белорусскому телевидению перед своим официальным визитом в Минск в марте этого года.
«Александр Григорьевич подарил мне белорусскую картошку, которую я посеял. Я ее вырастил, но, правда, не такую хорошую как у него. Я потом видел у него на фейсбуке фото, там у него были большие мешки и картошка большая. У меня так хорошо не вышло», — признался президент Грузии. Он подтвердил, что также как и президент Лукашенко «иногда занимается сельским хозяйством» и «все делает сам».
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