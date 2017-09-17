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Саакашвили запланировал акцию в Киеве на 17 октября
17.09.2017 14:07
Экс-губернатор Одесчины Михеил Саакашвили планирует 17 октября провести акцию в Киеве. Об этом он написал в Фейсбуке.
"Мы решили присоединиться к инициативе общественных активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа", - написал он.
В то же время Саакашвили не уточнил, что имеется в виду под "инициативой общественных активистов" и где именно и в каком формате пройдет акция.
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