Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламенты Грузии, Молдовы и Украины требуют признать свои европейские перспективы


17.09.2017   14:09
Парламенты Грузии, Молдовы и Украины призывают признать перспективы своих стран на членство в Евросоюзе.

Об этом сказано в совместной декларации – коммюнике Комо, подписанной парламентариями трех стран накануне во время встречи на озере Комо в Италии. Декларация принята в предверии саммита «Восточного партнерства», который пройдет в Брюсселе 24 ноября.
«Парламенты Грузии, Молдовы и Украины призывают саммит, с учетом заслуг трех ассоциированных стран, признать перспективу их членства в Евросоюзе, ввести новые инструменты финансовой помощи и усилить коллективные усилия по преодолению российской угрозы», — сказано в документе.

Платформа межпарламентского сотрудничества между Грузией, Молдовой и Украиной создана по инициативе комитета по интеграции с Европой парламента Грузии.

Инициатива содействует сотрудничеству и координации усилий трех стран для осуществления договора об ассоциации с ЕС. В рамках инициативы уже проведен ряд важных мероприятий.

«Коммюнике отмечает историческое сближение с Евросоюзом в результате «Восточного партнерства». Еще раз выражает готовность этих стран, несмотря на большие геополитические сложности, развивать демократическое правление, утвердить верховенство закона на основе защиты прав человека и внести свой вклад в дело утверждения всеобщей безопасности и благосостояния Европы», — говорится в сообщении парламента Грузии.

Мероприятие проводилось под руководством главы парламентского комитета по интеграции с Европой Тамары Хулордава, при поддержке донорской организации указанной платформы — Фонда имени Конрада Аденауэра.

На мероприятие были приглашены члены Европарламента, депутаты Литвы, Украины, Молдовы и эксперты ведущих европейских аналитических центров.

Проект «Восточное партнерство» объединяет шесть стран постсоветского пространства: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. Последние три уже подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Зафиксирован рекорд посещения охраняемых территорий Грузии
Аэропорты Грузии за явнарь-август 2017 года обслужили более 2,7 млн пассажиров
Объем денежных переводов в Грузию возрос на 15,1%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На лечение абхазов и осетин Тбилиси потратил 12 миллионов лари
ТПП Абхазии сообщает об открытии официального представительства в Берлине
Правительство А/Р Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа
Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Гальском районе
Цихелашвили: МИД Грузии работает вместе с британскими партнерами по чемпионату CONIFA
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Лидер сочинских черкесов объявил голодовку
В Чечне похищены 7 человек из одной семьи
Хачатрян: Инициатива блока «Выход» о выходе Армении из ЕАЭС – важный шаг
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна