Парламенты Грузии, Молдовы и Украины требуют признать свои европейские перспективы

17.09.2017 14:09 Парламенты Грузии, Молдовы и Украины призывают признать перспективы своих стран на членство в Евросоюзе.



Об этом сказано в совместной декларации – коммюнике Комо, подписанной парламентариями трех стран накануне во время встречи на озере Комо в Италии. Декларация принята в предверии саммита «Восточного партнерства», который пройдет в Брюсселе 24 ноября.

«Парламенты Грузии, Молдовы и Украины призывают саммит, с учетом заслуг трех ассоциированных стран, признать перспективу их членства в Евросоюзе, ввести новые инструменты финансовой помощи и усилить коллективные усилия по преодолению российской угрозы», — сказано в документе.



Платформа межпарламентского сотрудничества между Грузией, Молдовой и Украиной создана по инициативе комитета по интеграции с Европой парламента Грузии.



Инициатива содействует сотрудничеству и координации усилий трех стран для осуществления договора об ассоциации с ЕС. В рамках инициативы уже проведен ряд важных мероприятий.



«Коммюнике отмечает историческое сближение с Евросоюзом в результате «Восточного партнерства». Еще раз выражает готовность этих стран, несмотря на большие геополитические сложности, развивать демократическое правление, утвердить верховенство закона на основе защиты прав человека и внести свой вклад в дело утверждения всеобщей безопасности и благосостояния Европы», — говорится в сообщении парламента Грузии.



Мероприятие проводилось под руководством главы парламентского комитета по интеграции с Европой Тамары Хулордава, при поддержке донорской организации указанной платформы — Фонда имени Конрада Аденауэра.



На мероприятие были приглашены члены Европарламента, депутаты Литвы, Украины, Молдовы и эксперты ведущих европейских аналитических центров.



Проект «Восточное партнерство» объединяет шесть стран постсоветского пространства: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. Последние три уже подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом.



"Новости-Грузия"











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