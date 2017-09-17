Европейскую модель развития сельских районов представили в муниципалитете Кеда

17.09.2017 14:10 Работа нового проекта ЕС, запущенного недавно в грузинском муниципалитете Кеда, будет сконцентрирована на диверсификации местной экономической деятельности, улучшении инвестиционного климата и предоставлении новых возможностей через экологические и конкурентоспособные сельскохозяйственные подходы в работе.



Этот новый проект будет логическим продолжением уже проведенных работ по развитию сельской местности, осуществленных при поддержке ЕС в рамках Европейской программы соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD) в муниципалитетах Казбеги, Лагодехи и Боржоми.



Согласно информации Представительства Европейского Союза в Грузии, в этом году ЕС запустил проекты развития сельских районов в пяти новых муниципалитетах страны, включая муниципалитеты Кеда, Хуло, Дедоплисцкаро, Тетрицкаро и Ахалкалаки.



ЕС поддерживает сельское хозяйство и развитие сельских районов в Грузии через свою программу ENPARD. Реализуемый с 2013 года проект ENPARD с общим бюджетом в 102 млн. евро призван, прежде всего, способствовать снижению уровня бедности в Грузии.















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