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Европейскую модель развития сельских районов представили в муниципалитете Кеда


17.09.2017   14:10
Работа нового проекта ЕС, запущенного недавно в грузинском муниципалитете Кеда, будет сконцентрирована на диверсификации местной экономической деятельности, улучшении инвестиционного климата и предоставлении новых возможностей через экологические и конкурентоспособные сельскохозяйственные подходы в работе.

Этот новый проект будет логическим продолжением уже проведенных работ по развитию сельской местности, осуществленных при поддержке ЕС в рамках Европейской программы соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD) в муниципалитетах Казбеги, Лагодехи и Боржоми.

Согласно информации Представительства Европейского Союза в Грузии, в этом году ЕС запустил проекты развития сельских районов в пяти новых муниципалитетах страны, включая муниципалитеты Кеда, Хуло, Дедоплисцкаро, Тетрицкаро и Ахалкалаки.

ЕС поддерживает сельское хозяйство и развитие сельских районов в Грузии через свою программу ENPARD. Реализуемый с 2013 года проект ENPARD с общим бюджетом в 102 млн. евро призван, прежде всего, способствовать снижению уровня бедности в Грузии.






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