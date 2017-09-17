«Альянс патриотов» проводит протестную акцию-шествие

17.09.2017 18:15 «Альянс патриотов» проводит протестную акцию-шествие от площади Роз к парламенту Грузии. В связи с этим движение автомобилей на проспекте Руставели остановлено.



У организаторов акции конкретные требования, для удовлетворения которых 17 сторонников «Альянса патриотов» начнут голодовку.



Среди требований организаторов: внести в конституцию Грузии запись, что восстановление территориальной целостности является первейшей задачей государства; внести в конституцию Грузии запись, что формирование у молодого поколения национального сознания и грузинского мышления является первейшей обязанностью государства; должна быть восстановлена запись, согласно которой, охрана культурного наследия является обязанностью каждого гражданина; что ни владельцем, ни съемщиком земли сельскохозяйственного назначения не может быть иностранец; должна быть отменена мажоритарная система; должна быть создана государственная комиссия, которая начнет работать над задействованием нового политического формата «Грузия – НАТО – Россия» и в этом же контексте начаться прямой диалог с Сухуми, Цхинвали и Москвой; создать комиссию, по урегулированию банковских платежей и др.



Как заявляют в партии, акции протеста продолжатся, а в случае невыполнения требований, число голодающих увеличится.















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