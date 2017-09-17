Генпрокурор Украины: Саакашвили не экстрадируют и не арестуют

17.09.2017 18:44 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Михеил Саакашвили не будет выдворен из Украины и не будет арестован в связи с инцидентом на границе. Об этом сообщают украинские СМИ.



«Я как генеральный прокурор четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал», — заявил генпрокурор.



При этом он добавил: «Те, кто его переправлял через границу, будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы. Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным производством и будут арестованы и должны сидеть семь лет, чтобы все политики запомнили — можно митинговать, даже надо, но нельзя при этом бить солдат, которые защищают украинскую границу!»

Также генпрокурор отметил, что Саакашвили имеет возможность решить свою проблему с украинским гражданством.



«Господин Саакашвили, если вы меня слышите. Подайте в суд», – сказал Луценко. Он уточнил, что речь идет об административном суде, который «создается именно для таких случаев».



В ноябре 2016 года Михеил Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области и обвинил центральные власти Украины в покровительстве коррупции. Саакашвили также создал партию «Рух новых сил» и заявил о намерении баллотироваться в Верховную Раду.



Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства 26 июля, в то время, когда тот находился в США. Несмотря на то, что Саакашвили в настоящее время является апатридом – лицом без гражданства, он уже успел побывать в Польше, Литве, Венгрии и Швейцарии. До конца года он может пользоваться рабочей американской визой.



Однако Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину и там в суде добиться восстановления гражданства.



10 сентября, в сопровождении нескольких народных депутатов Украины и представителей прессы, Саакашвили направился в Украину из Польши. После нескольких попыток пересечь границу политику удалось сделать это пешком, при помощи своих сторонников, прорвавших кордон пограничников на небольшом пункте пропуска Шегини близ Львова.



18 сентября Саакашвили должен предстать перед судом в Мостисках Львовской области: там будут рассматривать протокол об административном правонарушении — незаконном пересечении границы.



Власти Украины также заявили, что в настоящее время нет условий для передачи Саакашвили в Грузию. На родине против третьего президента возбуждено четыре уголовных дела, которые касаются растраты государственных средств.















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