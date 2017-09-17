Саакашвили: У меня нет никакого желания организовывать новую революцию

17.09.2017 21:38 Лидер движения "Рух нових сил" Михеил Саакашвили собирает своих сторонников в Киеве, чтобы озвучить требования к Верховной Раде и президенту Украины Петру Порошенко. Об этом Саакашвили заявил во время митинга в Виннице, сообщает корреспондент "ГОРДОН".



"Будем ездить по всей Украине и собирать требования. Потом эти требования передадут Верховной Раде и верховному барыге", – отметил он.



Политик добавил, что планирует добиться выполнения своих требований "законным путем".

"Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию", – подчеркнул он.



Саакашвили также пригласил присутствующих в Киев.



"Новое правительство Украины будет тоже из Винницы, но из хороших винничан, не из барыг", – подытожил он.



Утративший украинское гражданство Саакашвили 10 сентября вернулся в Украину через пункт пропуска "Шегини". При этом толпа сторонников политика прорвала кордон пограничников. После этого Саакашвили отправился во Львов, а 12 сентября заявил, что планирует объехать "многие города и села" в Украине.















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