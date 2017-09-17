Глава МИД Грузии примет участие в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

17.09.2017 21:52 Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 18-22 сентября посетит Нью-Йорк, где примет участие в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.



Как сообщают в МИД, визит делегации Грузии проходит под руководством премьер-министра Георгия Квирикашвили, который выступит на генеральных дебатах ассамблеи.



Глава МИД Грузии примет участие в мероприятиях, запланированных в рамках генассамблеи ООН. Министр иностранных дел вместе с премьер-министром будет присутствовать на мероприятии по поводу реформы ООН, организованном президентом США и генсеком ООН, а также в церемонии открытия генеральных дебатов.



Вместе с премьер-министром Грузии и другими членами правительства глава МИДа примет участие в мероприятии высокого уровня Партнерства открытого правительства (OGP), организованном Грузией и Францией "Rebuilding Trust in Government", в рамках которого к Грузии перейдет председательство в организации.



В рамках генассамблеи ООН состоится встреча министров иностранных дел стран ГУАМ, а также встречи в формате ГУАМ-США и ГУАМ –Япония.



Также состоятся встречи главы ведомства с политическими директорами Евросоюза и представителями организаций American Jewish Congress и B'nai B'rith International. Михаил Джанелидзе в рамках визита также проведет ряд двусторонних встреч. Он также примет участие во встречах премьер-министра Грузии с президентом Совета Европы, генсекретарем ОБСЕ, генсеком ООН, премьер-министром Молдовы и президентом Узбекистана.



Генеральные дебаты ассамблеи состоятся 19-25 сентября 2017 года.















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