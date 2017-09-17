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17 сторонников «Альянса патриотов Грузии» в Тбилиси начали голодовку
17.09.2017 22:18
Представители оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" под руководством вице-спикера парламента Грузии Ирмы Инашвили сегодня в центре Тбилиси провели акцию протеста.
После завершения акции 17 сторонников "Альянс патриотов Грузии" перед зданием парламента Грузии начали голодовку.
По словам вице-спикера парламента, лидера партии Ирмы Инашвили, у партии "Альянс патриотов Грузии" к нынешним властям Грузии три блока требований. Это проведение конституционной реформы, создание комиссии "Грузия - НАТО - Россия", а также начало диалога с Москвой.
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