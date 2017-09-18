Квирикашвили или Джанелидзе - кто станет следующим президентом Грузии?

18.09.2017 12:15 Будущей осенью население Грузии, вероятно, последний раз изберет президента в прямом порядке. Информированный источник из правящей партии рассказал "Рустави 2", что лидеры уже начали обсуждение в связи с кандидатом в президенты от "Грузинской мечты".



По информации "Курьера", разговор идет о двух кандидатах, о премьер-министре страны, и министре иностранных дел Михаиле Джанелидзе. В правящей команде пока не подтверждают начало консультаций, но считают, что обе эти кандидатуры являются приемлемыми.



Согласно новой конституции, функцией президента в основном будет ведение внешней политики. Поэтому в "Грузинской мечте" не исключают, что Михаил Джанелидзе будет успешным президентом. Между тем часть членов правящего большинства исключает, что 36-летний Михаил Джанелидзе будет президентом.



В то же время часть экспертов считает, что будет логичней, если "Грузинская мечта" сделает выбор на кандидате, который уже работает по внешнему направлению, и иностранные партнеры хорошо знают его.



После президентских выборов 2018 года первую персону страны будут избирать 300 человек, имеющие право голоса избирать президента.

















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