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Квирикашвили или Джанелидзе - кто станет следующим президентом Грузии?


18.09.2017   12:15
Будущей осенью население Грузии, вероятно, последний раз изберет президента в прямом порядке. Информированный источник из правящей партии рассказал "Рустави 2", что лидеры уже начали обсуждение в связи с кандидатом в президенты от "Грузинской мечты".

По информации "Курьера", разговор идет о двух кандидатах, о премьер-министре страны, и министре иностранных дел Михаиле Джанелидзе. В правящей команде пока не подтверждают начало консультаций, но считают, что обе эти кандидатуры являются приемлемыми.

Согласно новой конституции, функцией президента в основном будет ведение внешней политики. Поэтому в "Грузинской мечте" не исключают, что Михаил Джанелидзе будет успешным президентом. Между тем часть членов правящего большинства исключает, что 36-летний Михаил Джанелидзе будет президентом.

В то же время часть экспертов считает, что будет логичней, если "Грузинская мечта" сделает выбор на кандидате, который уже работает по внешнему направлению, и иностранные партнеры хорошо знают его.

После президентских выборов 2018 года первую персону страны будут избирать 300 человек, имеющие право голоса избирать президента.







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