|
Премьер-министр Грузии отправился в США
18.09.2017 12:44
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 21 сентября выступит с речью на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В рамках визита в Нью-Йорк Георгий Квирикашвили 19 сентября примет участие в мероприятии «Партнерства открытого управления» (OGP), на котором президент Франции Эмманюэль Макрон передаст грузинскому премьеру председательство в OGP.
По информации администрации правительства Грузии, Грузия впервые в истории OGP будет председателем организации (инициативы), объединяющей 75 стран.
В рамках визита на 72-у сессию Генеральной Ассамблеи ООН запланированы встречи главы правительства Грузии как с представителями международных организаций, так и различных стран, в том числе двусторонние.
Квирикашвили также примет участие в различных мероприятиях, в частности, он приглашен на официальный прием, устраиваемый от имени президента США Дональда Трампа и его супруги в честь руководителей делегаций в ООН.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна