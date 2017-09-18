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Премьер-министр Грузии отправился в США


18.09.2017   12:44
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 21 сентября выступит с речью на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В рамках визита в Нью-Йорк Георгий Квирикашвили 19 сентября примет участие в мероприятии «Партнерства открытого управления» (OGP), на котором президент Франции Эмманюэль Макрон передаст грузинскому премьеру председательство в OGP.

По информации администрации правительства Грузии, Грузия впервые в истории OGP будет председателем организации (инициативы), объединяющей 75 стран.

В рамках визита на 72-у сессию Генеральной Ассамблеи ООН запланированы встречи главы правительства Грузии как с представителями международных организаций, так и различных стран, в том числе двусторонние.

Квирикашвили также примет участие в различных мероприятиях, в частности, он приглашен на официальный прием, устраиваемый от имени президента США Дональда Трампа и его супруги в честь руководителей делегаций в ООН.






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