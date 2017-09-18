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Британец будет баллотироваться в Тбилисское городское собрание


18.09.2017   12:56
Мажоритарный кандидат Сабуртало Джозеф Александер Смит заявил, что в выборах решающее не то, что он британец, а его принципы.

Он заявил, что даже если бы он остался в Лондоне, принял бы то же решение, и боролся за то, чтобы пойти в местную политику.

"Для меня главное, чтобы избиратель знал, что в моем лице у них в Городском собрании будет человек, у которого есть сформированное видение, каким должен быть наш город, человек, которым движут не какие-либо партийные, финансовые, или другого рода интересы, а любовь к городу"- заявил Смит.

Он, как и другие кандидаты, думает, что одной из больших проблем города является хаотичное строительство. Джозеф Александер Смит считает, что процесс выдачи строительных разрешений следует ужесточить.

А также передвижение в городе должно быть более безопасным и простым, а для этого, по мнению мажоритарного кандидата Сабуртало, необходимо развивать общественный транспорт, и в частности метро и муниципальные автобусы, что будет содействовать избавлению от пробок на дорогах.

В то же время, по его словам, если выиграет в выборах, он готов работать при любом мэре.

"Важно создать прогрессивные альянсы с разными партиями. Я собираюсь серьезно критиковать правящую команду в городском собрании"- заявил Джозеф Александер Смит.

Смит скоро ознакомит избирателей со своей программой.







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