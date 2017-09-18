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Курт Волкер: Саакашвили может защищать свои интересы в суде
18.09.2017 13:38
По заявлению специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, Михеил Саакашвили может защищать свои интересы в суде. Волкер заявил об этом в интервью газете "Квирис палитра".
В разговоре о возвращении в Украину бывшего губернатора Одессы Михеила Саакашвили, и об его политической деятельности, Волкер заявил, что в существующей ситуации лучшим сценарием для Украины является показать, что в стране сильная среда верховенства закона.
"Саакашвили может защищать свои интересы в суде. Не существует основания, чтобы создавать из этой ситуации политическую драму. Украина должна продолжать решение важных вопросов, которые есть в ее повестке дня. Это будет хорошо для Украины"- заявил Курт Волкер.
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