Правящая команда планирует принять изменения в Конституции в третьем чтении 26 сентября

18.09.2017 13:48 Правящая команда планирует принять изменения в Конституции Грузии в третьем чтении 26 сентября. До этого же представители «Грузинской мечты» ожидают заключения Венецианской комиссии, которое, по существующей информации, станет известно 22 сентября.



Следующая неделя – безсессионная, соответственно будет необходим созыв внеочередного заседания, которое назначает президент. В том случае, если Георгий Маргвелашвили не назначит внеочередное заседание, парламент имеет право собраться в 48 часов и провести заседание.



«Мы глубинно, с большим интересом ознакомимся с заключением Венецианской комиссии. Лично у меня, нет ожидания того, что в заключении будут какие-нибудь правовые замечания. Мы учли все замечания Венецианской комиссии», - заявил журналистам председатель комитета по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии Георгий Кахиани.

















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