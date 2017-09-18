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Вольский: Президент и оппозиция считают консенсусом выполнение их ультиматума


18.09.2017   13:57
По оценке вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, президент и оппозиция считают консенсусом выполнение их ультиматума.

Депутат не исключает того, что президент страны наложит вето на конституционные изменения, однако заявляет, что «нелогична поддержка одной политической команды, когда на другой стороне стоит не менее серьезная команда в составе пяти партий».

«Много раз говорилось о том, что президент выбрал какую-то политическую платформу и собирает вокруг себя партии – некоторые знакомые, а некоторые незнакомые... Сам он не делает по этому поводу комментария, и я вместо него говорить действительно не могу. Факт, что консенсусом они считают выполнение ультиматума, что безосновательно», - заявил Вольский.







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