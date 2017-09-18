МИД предупреждает граждан Грузии, возвращающихся на купленной в ЕС машине через Грецию

18.09.2017 14:22 Внешнеполитическое ведомство распространило заявление к вниманию граждан Грузии, возвращающихся на купленной в европейских странах машине через Грецию.



В заявлении говорится, что по законодательству Греции за вывоз из территории страны автомобиля без экспортной декларации установлен штраф в размере 500 евро. Для того чтобы граждане Грузии не попали под штрафную санкцию, необходима экспортная декларация, которую можно получить в стране, где куплен автомобиль.



"В течение минувших месяцев участились случаи, когда при покупке машины в европейских станах, наряду с необходимыми документами для их вывоза из территории ЕС граждане Грузии не требуют т.н. экспортную декларацию, из-за чего им приходится платить штраф на греческо-турецком пограничном пункте.



Часто данная проблема возникает из-за того, что граждане Грузии не владеют информацией о том, что во время возвращения в Грузию транзитом через Грецию на машине, купленной в европейских странах, чтобы без препятствий пересечь границу необходимо иметь при себе экспортную декларацию автомашины. В противном случае у них не будет права пересечь границу на автомашине.



По законодательству Греции, за вывоз автомашины с территории страны без экспортной декларации установлен штраф в размере 500 евро. Соответственно на граждан Грузии, купивших машину в Европе, и не имеющих экспортную декларацию, на греческо-турецком пограничном пункте (погранично-пропускной пункт Кипа") Пограничная служба Греции возлагает уплату данной суммы.



Следует отметить, что получить экспортную декларацию следует в стране приобретения автомашины. Таможенная служба Греции не оформляет экспортную декларацию на месте.



Информация об этом размещена на веб-странице генерального консульства Грузии в Салониках http://thessaloniki.con.mfa.gov.ge"- сказано в заявлении МИД.















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