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Представители «Альянса патриотов» собираются в Москву перед местными выборами
18.09.2017 15:05
Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в начале октября намерены отправиться на переговоры в Москву. Об этом депутат парламента от фракции Ада Маршания сообщила на протестной акции, которую партия накануне провела в центре Тбилиси
Представители партии «Альянс патриотов» - Ада Маршания, Георгий Ломия и Нато Чхеидзе впервые побывали в Москве, где провели неформальные переговоры в российской Госдуме, в июле этого года. «В первых числах октября мы вновь отправляемся в Москву, на переговоры. Мы считаем, что без переговоров с абхазами, осетинами и русскими мы страну не сможем объединить», - заявила Маршания.
Лидер «Альянса патриотов» Ирма Инавшили в преддверии выборов в местные органы власти анонсировала несколько протестных акций в Тбилиси и Батуми. Как ожидается, следующая их акция пройдет в Батуми 24 сентября, а 8 октября «Альянс патриотов» организует еще один митинг в Тбилиси - акция пройдет на площади Свободы. По словам Инашвили, к этому времени число голодающих увеличится.
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