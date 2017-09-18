Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представители «Альянса патриотов» собираются в Москву перед местными выборами


18.09.2017   15:05
Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в начале октября намерены отправиться на переговоры в Москву. Об этом депутат парламента от фракции Ада Маршания сообщила на протестной акции, которую партия накануне провела в центре Тбилиси

Представители партии «Альянс патриотов» - Ада Маршания, Георгий Ломия и Нато Чхеидзе впервые побывали в Москве, где провели неформальные переговоры в российской Госдуме, в июле этого года. «В первых числах октября мы вновь отправляемся в Москву, на переговоры. Мы считаем, что без переговоров с абхазами, осетинами и русскими мы страну не сможем объединить», - заявила Маршания.

Лидер «Альянса патриотов» Ирма Инавшили в преддверии выборов в местные органы власти анонсировала несколько протестных акций в Тбилиси и Батуми. Как ожидается, следующая их акция пройдет в Батуми 24 сентября, а 8 октября «Альянс патриотов» организует еще один митинг в Тбилиси - акция пройдет на площади Свободы. По словам Инашвили, к этому времени число голодающих увеличится.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост ВВП во втором квартале 2017 г. составил 4,7%
Грузия имеет свободный доступ к одной трети мирового рынка - министр экономики
Более миллиона международных визитеров посетили Аджарию в январе-августе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Строительство транскавказской дороги через Абхазию: современность в свете истории
«Представительство ТПП Абхазии» в Берлине является частной инициативой - ТПП Грузии
На лечение абхазов и осетин Тбилиси потратил 12 миллионов лари
ТПП Абхазии сообщает об открытии официального представительства в Берлине
Правительство А/Р Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Налбандян: с армянской стороны нет препятствий для подписания рамочного соглашения с ЕС
В Грузии соболезнуют в связи с кончиной Зураба Соткилавы
Россия поставляет Армении вооружение по внутренним ценам
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна