Дэниел Фрид: Основа безопасности Грузии не только в хороших отношениях с Западом, но и в проведении реформ

18.09.2017 15:07 Основа безопасности Грузии не только в хороших отношениях с Западом, но и в проведении реформ – заявил бывший советник Госсекретаря США, почетный член Атлантического совета Дэниел Фрид в интервью агентству "Интерпрессньюс".



По его словам, он не был в Грузии с 2009 года, и, следовательно, не может компетентно говорить о внутренней политике Грузии.



"Но могу одно сказать прямо - Грузия свободная страна. У Грузии есть оккупированные территории, но остальная часть ее территории является суверенным государством. Сейчас Россия осуществляет давление на Грузию всеми возможными средствами. Основание, или базис безопасности Грузии не только в хороших отношениях с Западом, но и в проведении реформ"- заявил Дэниел Фрид.



По его же словам, Украина и Грузия должны продолжить путь реформ.



"Чем больше реформ вы проведете, тем больше сблизитесь с Европой. В то же время не только Украина и Грузия, но и мы, Америка, должны найти путь, как противостоять российской пропаганде. Я не говорю, что у Грузии не должны быть экономические отношения с Россией, потому как говорить это было бы смешно, но в то же время следует увеличить связи Грузии с Европой. Это будет гарантией того, что Грузия будет менее зависимой от России, и не будет опасности экономического давления с российской стороны. Мне мало что известно об экономике Грузии, но знаю, что произошло, когда Россия объявила эмбарго на грузинское вино. Грузия улучшила качество вина.



Я убежден, Грузия продаст в Америке, и других странах мира гораздо больше вина, и вы сделаете гораздо больше денег, чем в России. Чем больше будет развиваться ваша экономика, тем больше вы будете защищены от российского давления. Да, Россия хочет, чтобы украинский и грузинский стакан был разбит. Россия постарается делать это на всех уровнях. Наша задача, помочь вам, и поддержать в проведении реформ. А также помочь, чтобы Путин понял - Украина и Грузия не станут предметом торговли между Западом и Россией"- заявил Дэниел Фрид.



По его же словам, экономический рост Грузии гораздо больше зависит от того, какую экономическую политику проведет власть Грузии, а не от того, что она получит от Соединенных Штатов Америки.

















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