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Суд по делу главы МВД Авакова против Саакашвили отложили


18.09.2017   16:32
Днепровский райсуд Киева отложил рассмотрение дела по иску главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова против экс-главы Одеский области Саакашвили. Аваков судится по защите чести и достоинства.

Соответствующее решение принял судья 18 сентября, передает корреспондент Громадского.

Рассмотрение перенесли, поскольку на суд не явилась одна из ответчиков — журналистка Татьяна Даниленко. Адвокаты утверждают, что Даниленко не получила повестки в суд.

«Поскольку не известны причины, почему ответчик не получил документов, то суд объявляет перерыв до 21 ноября. Судебное заседание объявлено закрытым», — объявила судья Наталья Арапина.

Директор департамента юридического обеспечения МВД Денис Горбась сообщил, что Аваков требует опровергнуть заявление Саакашвили о якобы двойном гражданстве министра внутренних дел.

По словам адвоката Саакашвили Дмитрия Салатюка, это уже не первый иск Авакова против Саакашвили о защите чести и достоинства.

Отметим, что между Арсеном Аваковым и Саакашвили ранее произошел личный конфликт. Так, 14 декабря 2015 года на заседании Нацсовета реформ, глава МВД перешел на крик со словами: «Убирайся из моей страны» и плеснул водой в лицо Саакашвили. Яценюк обозвал грузинского экс-президента «гастролером» и тоже попросил «убираться из Украины».






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