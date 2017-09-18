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Дэниел Фрид: Политика администрации Трампа охватывает сопротивление России и помощь Грузии


18.09.2017   16:44
Политика администрации Трампа включает сопротивление России, и помощь Грузии – заявил в интервью агентстве "Интерпрессньюс" бывший помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, почетный член Атлантического совета, Дэниел Фрид.

Он уверен, что Россия не хочет уничтожения государственности Грузии, но она хочет контролировать Грузию. По его словам, Россия хочет, чтобы Грузия была слабым государством, а США-сильным государством с сильной демократией и верховенством закона, которое сможет оказать сопротивление России.

"Недавно в Тбилиси находился вице-президент Пенс, я прочитал его выступление, и мне очень понравилось. У президента Трампа свой особый стиль. Во время предвыборной кампании он сказал очень много такого, с чем я не согласен, но сегодня в условиях администрации Трампа внешняя политика США хорошая и разумная. Она включает сопротивление России, и помощь Грузии"- заявил бывший помощник Госсекретаря США Дэниел Фрид.








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