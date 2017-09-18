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Власти намерены 26 сентября принять конституционные поправки в третьем слушании


18.09.2017   17:15
Правящая команда планирует 26 сентября принять в третьем слушании поправки к Конституции Грузии. До того представители "Грузинской мечты" ждут заключения Венецианской комиссии, которое по существующей информации, будет известно к 22 сентября.

Будущая неделя является не сессионной неделей, соответственно, будет необходимо созвать внеочередное заседание, которое назначает президент. В случае если Георгий Маргвелашвили не назначит внеочередное заседание, у парламента есть полномочие собраться в течение 48 часов, и провести заседание.

"Мы глубинно, с большим интересом ознакомимся с заключением Венецианской комиссии. Лично я не ожидаю, что в заключении будут какого-либо рода правовые замечания. Мы предусмотрели все замечания Венецианской комиссии"- заявил журналистам председатель комитета процедурных вопросов и правил Георгий Кахиани.








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