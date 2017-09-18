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Кобахидзе: Конституционные изменения в третьем чтении будет принят в ближайшем будущем
18.09.2017 18:47
По заявлению председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, дата принятия в третьем чтении проекта намеченных в Конституции изменений будет уточнена в ближайшем будущем.
По его же словам, проходят постоянные консультации с Венецианской комиссией, и решение будет принято на основании этих консультаций.
«У нас есть своя повестка дня. Конституционные изменения приняты в двух слушаниях. Продолжается рассмотрение документа. В конечном итоге, документ в третьем чтении будет принят в ближайшем будущем. Вето является прерогативой президента. Наша прерогатива – рассмотрение этого вето и принятие соответствующего решения», - заявил журналистам Ираклий Кобахидзе.
По существующей информации, парламентское большинство планирует принять конституционные изменения в третьем чтении на следующей неделе – 26 сентября.
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