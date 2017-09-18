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Ираклий Кобахидзе не считает нужным делать оценку в связи с запланированным членами «Альянса патриотов» визитом в Москву
18.09.2017 18:48
Ираклий Кобахидзе, как председатель парламента Грузии, не считает нужным делать оценку в связи с запланированным членами фракции «Альянса патриотов» визитом в Москву.
Как заявил Кобахидзе журналистам, это не парламентский визит и, исходя из этого, делать комментарий по этому поводу не является его прерогативой.
«У нас есть наша повестка дня и сформировавшееся видение во внешнеполитическом направлении. Что касается этого конкретного визита, это не парламентский визит. Исходя из этого, делать комментарий по этому поводу не является моей прерогативой, как председателя парламента», - заявил журналистам Ираклий Кобахидзе.
Как известно, депутаты-члены «Альянса патриотов» планируют отправиться в Москву с очередным визитом в октябре.
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