Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Кобахидзе не считает нужным делать оценку в связи с запланированным членами «Альянса патриотов» визитом в Москву


18.09.2017   18:48
Ираклий Кобахидзе, как председатель парламента Грузии, не считает нужным делать оценку в связи с запланированным членами фракции «Альянса патриотов» визитом в Москву.

Как заявил Кобахидзе журналистам, это не парламентский визит и, исходя из этого, делать комментарий по этому поводу не является его прерогативой.

«У нас есть наша повестка дня и сформировавшееся видение во внешнеполитическом направлении. Что касается этого конкретного визита, это не парламентский визит. Исходя из этого, делать комментарий по этому поводу не является моей прерогативой, как председателя парламента», - заявил журналистам Ираклий Кобахидзе.

Как известно, депутаты-члены «Альянса патриотов» планируют отправиться в Москву с очередным визитом в октябре.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост ВВП во втором квартале 2017 г. составил 4,7%
Грузия имеет свободный доступ к одной трети мирового рынка - министр экономики
Более миллиона международных визитеров посетили Аджарию в январе-августе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Строительство транскавказской дороги через Абхазию: современность в свете истории
«Представительство ТПП Абхазии» в Берлине является частной инициативой - ТПП Грузии
На лечение абхазов и осетин Тбилиси потратил 12 миллионов лари
ТПП Абхазии сообщает об открытии официального представительства в Берлине
Правительство А/Р Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Налбандян: с армянской стороны нет препятствий для подписания рамочного соглашения с ЕС
В Грузии соболезнуют в связи с кончиной Зураба Соткилавы
Россия поставляет Армении вооружение по внутренним ценам
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна