Ираклий Кобахидзе не считает нужным делать оценку в связи с запланированным членами «Альянса патриотов» визитом в Москву

18.09.2017 18:48 Ираклий Кобахидзе, как председатель парламента Грузии, не считает нужным делать оценку в связи с запланированным членами фракции «Альянса патриотов» визитом в Москву.



Как заявил Кобахидзе журналистам, это не парламентский визит и, исходя из этого, делать комментарий по этому поводу не является его прерогативой.



«У нас есть наша повестка дня и сформировавшееся видение во внешнеполитическом направлении. Что касается этого конкретного визита, это не парламентский визит. Исходя из этого, делать комментарий по этому поводу не является моей прерогативой, как председателя парламента», - заявил журналистам Ираклий Кобахидзе.



Как известно, депутаты-члены «Альянса патриотов» планируют отправиться в Москву с очередным визитом в октябре.

















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