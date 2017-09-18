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Президент США недоволен системой управления ООН


18.09.2017   18:49
ООН не полностью развила свой потенциал из-за бюрократизма и неправильного управления, и США, как крупнейший донор, не видят должных результатов и поэтому поддерживают реформу организации.

"ООН не достигла полного потенциала из-за бюрократизма и неправильного менеджмента", — сказал Трамп, выступая на форуме по реформированию ООН.

"Мы не видим результатов, соответствующих нашим вложениям… Нам нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру… ООН не должна быть заложницей прошлых методов, которые не работают", — добавил он.






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